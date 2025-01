Milan: tentativo per Frendrup. Resta viva l'idea Gourna-Douath

AFP via Getty Images

Un centrocampista per gennaio.che possa aumentare le rotazioni, che possa dare fiato soprattutto a Fofana e Reijnders, particolarmente spremuti prima da Fonseca poi da Conceicao. Lo staff tecnico, con il recupero di Bennacer e quello di Loftus-Cheek, entro l'inizio di febbraio,(ci sono anche Fofana, Reijnders e Musah, più il giovane Zeroli), ma se ci sarà l'occasione verrà colta. Moncada e Furlani, per intenderci, non spenderanno solo per il gusto di farlo, porteranno in rossonero un rinforzo solo se ne varrà la pena.

. Il Milan ha chiesto informazioni ai rossoblù, che hanno risposto facendo il prezzo:Troppi per Furlani e per l'Atalanta, che si è fermata a 18. L'ex Brondby con ogni probabilità partirà, ma solo in estate. E la concorrenza è destinata ad aumentare, in Italia e in Europa.in forza al Salisburgo. Moncada, che lo conosce dai tempi del Saint-Etienne e ha ottimi rapporti con il suo agente, potrebbe provarci entro il 3 febbraio, ma quella austriaca è una bottega molto cara. E dall'alto non è arrivata l'indicazione di fare investimenti corposi, dopo il no di Cairo di queste settimane. E' l'azzurro il primo nome, anche per un discorso di liste.