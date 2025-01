Milan, problema 9: non solo Joao Felix, trattativa avviata per Gimenez

e di compromettere, quasi in definitiva, il fondamentale obiettivo stagionale fissato dalla proprietà dei meneghini, quel 4° posto così importante per una questione tanto sportiva quanto economica finanziaria. Il ko del Milan, a Torino contro la Juventus, sta lasciando ripercussioni in quel di Milanello.Un discorso legato a una personalità che appare smarrita, solamente due settimane dopo la trionfale spedizione in terra saudita che ha regalato l’ottava Supercoppa Italiana della storia del club di Via Aldo Rossi.

Il gioco del calcio, tutto sommato, è quanto di più semplice possa esistere (l’ha chiarito anche Conceicao nella sua conferenza stampa di presentazione): vince chi segna più degli avversari. E se in questo straordinario mondo, il primo a pagare le conseguenze di risultati negativi è l’allenatore (Fonseca è stato allontanato da ormai tre settimane), ecco che

Al di là dell’opaca prestazione di Tammy Abraham ieri sera,: 6 in meno del Napoli capolista, 19 in meno dell’Inter, 17 in meno dell’Atalanta e anche 5 in meno della Lazio e della stessa Juventus, squadre con le quali il Milan dovrà lottare per sperare ancora nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’inglese è fermo a soli due centri in Serie A, Morata è a quota 5, Jovic (subentrato ieri sera) è fuori dal progetto tecnico, mentre Camarda (per quanto giovane, indiscutibilmente forte e con grande potenziale) non può a 16 anni ancora farsi carico dell’intero reparto offensivo rossonero.

: in questa sessione, il Diavolo ha deciso di puntare subito su un attaccante esterno che sappia giocare anche in mezzo, mentre la prossima estate ci sarà l’assalto al vero numero 9. Da questo deriva l’interesse verso, con la possibilità di inserire un diritto di riscatto per il giocatore pagato 52 milioni la scorsa estate dai londinesi. I primi contatti ci sono già stati, nelle prossime ore il pressing diventerà ancora più forte.: servirebbe, dunque, un prestito di 6 mesi per poi rinnovarlo per un altro anno.

. E così si studiano le strategie da attuare in estate, con vari profili sul taccuino del gruppo di lavoro formato dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Come rivelato da Calciomercato.com, da diverse settimane: il classe 2000 viene considerato uno degli attaccanti più interessanti del panorama calcistico internazionale e i rossoneri stanno costantemente monitorando e aggiornando il suo fascicolo.

, Lorenzodell’Udinese rappresenta un’opportunità presentata dal suo agente e che verrà ridiscussa nei prossimi mesi, mentre Troy, attaccante irlandese classe 2002 dell’Az Alkmaar, è fra i nomi che ancora scaldano l’interesse della dirigenza del Diavolo. Maggiormente complesse, invece, per concorrenza e costi, le piste che portano a Victore Benjamin

