Milan, Terracciano a destra con il Monza? Verso la conferma Thiaw e Pavlovic

44 minuti fa



La notizia del giorno in casa Milan è la terza esclusione consecutiva di Rafa Leao in campionato. Paulo Fonseca dovrebbe, come fatto con Udinese e Napoli, preferire Okafor per la gara con il Monza di sabato 2 novembre. Rispetto alla sfida infrasettimanale con i partenopei, sono, poi, previsti dei cambi in difesa.



Stando a quanto riporta Sky Sport, a destra, al posto di Emerson Royal non giocherà Davide Calabria, ma ci sarà Terracciano, alla seconda di fila dall'inizio dopo che, contro il Napoli, aveva giocato a sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez. Il francese riprenderà il suo posto a sinistra, mentre al centro si va verso la conferma della coppia Thiaw-Pavlovic, con Tomori in panchina e Gabbia ancora infortunato. In mezzo da segnalare anche il ritorno di Tijjani Reijnders, mentre Chukwueze, Pulisic e Okafor giocheranno a supporto di Morata.