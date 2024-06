Getty Images

Milan, Theo Hernandez vicino all’addio? Per i bookie scatto Bayern Monaco nelle quote

“Resto al Milan? Si vedrà più avanti”, queste le parole di Theo Hernandez dal ritiro della Francia, dichiarazioni che sicuramente non avranno fatto felice la dirigenza rossonera in bilico tra rinnovo e cessione di uno dei big della squadra. La sua partenza durante la sessione estiva del calciomercato è tutt’altro che scongiurata secondo gli esperti, che offrono a 1,85 l’addio di Hernandez entro il prossimo 31 agosto. In pole per l’acquisto del laterale mancino francese c’è il Bayern Monaco, alla ricerca di un rinforzo sull’out sinistro vista la probabile partenza di Alphonso Davies: l’arrivo in Baviera del numero 19 del Milan vale 2,50 volte la posta.