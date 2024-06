Thohir incontra Cardinale in Indonesia: "Fondamenta solide per ricostruire un club dalla grande storia"

Instagram @erickthohir

. No, non si tratta di un clamoroso passaggio dal nerazzurro al rossonero dell'ex presidente dell'Inter, ma discattata in occasione di un soggiorno a Jakarta, Indonesia dello stesso Cardinale, che è in viaggio d'affari con l'attore Matt Damon."Bello incontrare Cardinale. Vista la mia esperienza da presidente dell'Inter - il messaggio postato su Instagram da Thohir - mi confronto con lui sulle sfide affrontate mentre gestivo un club in Italia. Servono fondamenta solide per poter ricostruire un club con una grande storia"

Thohir è stato presidente dell'Inter dal 2013 al 2018, pienanerazzurra: nessun trofeo alzato nel periodo, prima di lasciare a Steven Zhang il ruolo di numero uno nerazzurro. Dal 2016 la maggioranza era già passata a Suning.