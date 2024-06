Dumfries e Theo Hernandez, metti una cena a Lipsia: poi sarà tempo di mercato. Le posizioni di Inter e Milan

AFP via Getty Images

Parola di Denzel, esterno olandese dell', nei confronti del suo dirimpettaio francese delTheo, col quale negli ultimi anni sono fioccate le scintille nei vari derby milanesi, spesso sorridenti ai nerazzurri.Nei due precedenti recenti tra Olanda e Francia, invece, la situazione si ribalta: due successi per i transalpini nelle qualificazioni a Euro 2024, 4-0 e 1-2, quest'ultimo con entrambi in campo. Ora, la rassegna continentale offre ai dueVale la testa del gruppo D, dato che entrambe le formazioni hanno vinto di misura alla prima giornata, rispettivamente contro Polonia e Austria, vale la supremazia nella sfida individuale che, specie nell'ultima stagione, ha regalato momenti di tensione assoluta.

"Lui ama il Milan, io amo l'Inter ed è sempre bellissimo affrontarlo in campo perché con lui sono battaglie vere", ha sottolineato l'olandese a gianlucadimarzio.com. In effetti, l'ultimo derby che è poi valso lo Scudetto della seconda stella è finito con. Nella festa nerazzurra, Dumfries ha sfoggiato uno, portandolo a più miti consigli visto che in seguito lui e Dimarco hanno silenziato i tifosi che cantavano contro il francese.

: vanno avanti i discorsi con l'Inter per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2025, ma non ci sono al momento luci verdi ein caso di naufragio delle trattative, ultima delle quali Ndoye del Bologna , impegnato in Germania con la nazionale della Svizzera., come Leao e Maignan". Solo che lo stesso Theo ha frenato dal ritiro della Francia: