Inizia una sosta calda per il. L'avvio a rilento in campionato ha fatto scattare più di un campanello d'allarme e con l'ultimo pareggio in casa della Lazio è arrivato anche lo scomodo episodio del cooling break. Sotto gli occhi di, presente all'Olimpico,dal quale ci si aspetta un intervento deciso dopo la sosta.. Ibra, braccio destro di Cardinale e volto del nuovo progetto (ha condotto lui la presentazione di Milan Futuro, Paulo Fonseca e nuovi acquisti della Prima squadra),, una situazione che ha fatto storcere il naso ai tifosi e di fatto ha lasciato solo Fonseca, chiamato a gestire anche il gesto di, rimasti lontani dalla squadra durante il cooling break del secondo tempo.

- Per il Milan nessun caso e ribelli "perdonati",per l'episodio dell'Olimpico, ma ci si aspetta un intervento di petto da parte di Ibrahimovic e unapuò arrivare nelle prossime settimane: come riferito da Tuttosport infatti,- La decisione di non multare Theo Hernandez e Leao dopo i fatti di Roma va in linea con il tentativo nell'immediato post-partita di chiudere il caso. In primis lo ha fatto il terzino francese dopo il fischio finale, spiegando a Milan Tv il motivo per cui lui e Leao sono rimasti in disparte:. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Eravamo in campo da due minuti. Non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante".

Lo stesso Fonseca poi, a DAZN, ha voluto smorzare le polemiche: "La situazione di Theo e Leao: non c'è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato., questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c'è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema".

- Caso chiuso per il Milan dunque in attesa del possibile tackle di Ibrahimovic al ritorno dalle ferie, ma la situazione resta comunque da monitorare, anche in relazione alle possibili reazioni del resto della squadra al gesto di Theo e Leao. Un primo messaggio intanto lo ha mandatoed è stato di vicinanza ai compagni: una story su Instagram, una foto con il connazionale terzino e due cuori rossoneri, rilanciata poi dallo stesso Theo.