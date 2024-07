Milan, Tomori: "Conosco bene Morata, di lui ci serve tutto. Abraham? Ci ho fatto le vacanze insieme..."

Daniele Longo, inviato

20 minuti fa



Fikayo Tomori, difensore inglese pilastro della retroguardia del Milan, ha parlato ai media presenti all'inaugurazione del nuovo Flagship Store di Via Dante:



"Abbiamo cambiato molto, abbiamo un nuovo allenatore, nuove idee, un bel clima. Siamo entusiasti adesso".



OBIETTIVI - "Scudetto? Anche noi lo vogliamo, non solo i tifosi".



MORATA - "Ci ho giocato al Chelsea, lo conosco. Ha velocità, forza e gol, ci servono tutte per la prossima stagione. Ancora non è ufficiale ma siamo contenti. Ha caratteristiche diverse da Giroud, ma sappiamo che può aiutarci".



NUOVA STAGIONE - "Ci mancano i giocatori che hanno fatto gli Europei, ma ci siamo detti che vogliamo fare meglio dell'anno scorso".



ABRAHAM - "Abbiamo fatto le vacanze insieme, ma non abbiamo parlato di calcio. Avevamo bisogno di staccare".



I LEADER RESTANO - "Theo, Leao, Maignan sono dei grandi, ci aiutano tanto. Se Ibra dice che restano, è sempre una buona cosa".



CAMBIAMENTI - "Abbiamo lavorato sul pressing, sul modo di attaccare, difendere, costruire dal basso. Ora abbiamo bisogno di giocare, vediamo a partire dal Rapid Vienna".