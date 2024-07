Milan, visite mediche in corso per Morata: Furlani è a Madrid

. L’attaccante spagnolo ha iniziato, intorno alle 10,40, le visite mediche per conto del club rossonero a Madrid. Poi l'attaccante firmerà un contratto di 4 anni con il Milan con opzione per il quinto anno a 5 milioni di euro più bonus a stagione.Nella capitale spagnola questa mattina sono arrivati sia l’intermediario dell’operazione, l’avvocato Beppe Bozzo, che il CEO del Milan Giorgio Furlani. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sia Geoffrey Moncada che Zlatan Ibrahimovic sono rimasti a Milano per impegni su un mercato che dovrà accendersi definitivamente in questa settimana.

Morata firmerà il suo contratto quadriennale con il Milan in uno studio notarile a Madrid alla presenza di Furlani e gli agenti e intermediari dell’operazione. Dal club rossonero filtra grande soddisfazione per un colpo importante che potrà migliorare anche tutto il resto del reparto offensivo. Alvaro è stato scelto non solo per i gol ma anche per la capacità di far giocare meglio anche i compagni. E dopo diversi inseguimenti ora c’è anche il lieto fine,

Morata firmerà un contratto di 4 anni (con opzione per il 5)La sua prima uscita ufficiale è prevista per il 13 agosto, al Meazza contro il Monza, nel Trofeo Berlusconi.