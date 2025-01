La giornata di giovedì 16 gennaio è stata importantissima in casa Milan per definire quelle che saranno le prossime mosse di mercato del club rossonero. Il vertice andato in scena a Milano con gli uomini mercato Geoffreye Giorgioinsieme all'allenatore Sergioè stato schietto e diretto e ha portato a prese di posizione abbastanza nette da parte dell'allenatore soprattutto per quello che riguardaLasta infattiche possa sostituire Bremer e Cabal (rottura del crociato per entrambi ormai da diverso tempo ndr.) e, date le difficoltà ottenute per arrivare a Hancko e Antonio Silva, e i tanti nomi che convincono meno l'allenatore italo-brasiliano, si appresta ad accontentare le richieste economiche della società rossonera per Tomori.Per il Milan la valutazione del cartellino è congrua e la propensione ad accettare l'eventuale offerta finale è concreta. Il problema è però sorto proprio ieri perché, come riportato dal Corriere della Sera,perché ritiene l'ex-Chelsea un giocatore con caratteristiche uniche in rosa e non cedibile in questo particolare momento. Piuttosto, se di cessione si deve parlare,, oggi ritenuto troppo indietro rispetto a Gabbia e Thiaw.