Mourinho impazzisce al gol e insulta un avversario: "Abbiamo giocato contro il Var e il sistema". Tutti i VIDEO

L’ennesimo show dell’allenatore portoghese si è consumato nei minuti finali del big match trae nel post partita., che si è aggiudicata tre punti fondamentali nella rincorsa al, grazie a una rete di Sofyanche, al 102’, ha fissato il risultato sulI gialloblu erano andati avanti con, si erano fatti rimontare ma poi sono riusciti a vincere grazie prima ae poi all’exIl gol vittoria, arrivato ben oltre il novantesimo, ha fattolo. L’allenatore è entrato in campo,come ai vecchi tempi,, scivolando come fanno i giocatori per celebrare una loro marcatura. L'esultanza sfrenata è diventata subito virale sui social e ad essa si è unita anche un po’ diquando lo stesso Mouche stava protestando con l’arbitro. Il portoghese ha cercato l’avversario pere solo l’intervento degli altri membri dello staff hanno evitato che i due venissero alle mani. Da lontano però Mou gli ha mimato il gesto dele ha continuato a insultarlo.

La tensione è proseguita anche quando l’allenatore delha parlatoQui Mourinho si è scagliato contro l’arbitro reo di aver concesso due rigori generosi agli avversari e di non averne dato uno netto ai suoi.ha detto. Sui suoi social poi ha aggiunto che, siccome il campionato turco non è visto da tanti spettatori lontano dal Paese, ci penserà lui a fargli “pubblicità”. Su Instagram, ha pubblicato un video in cui i suoi chiedevano un calcio di rigore, non concesso dall’arbitro. E la didascalia recita: “Guardate tutti e ridete pure. E se vi piace quello che vedete, guardate anche le gare perché gli episodi divertenti come questi non finiscono con questa clip”.