Getty

Milan, torna Brahim Diaz? C'è una condizione possibile

25 minuti fa

Secondo quanto riportato dalla stampa iberica, il Milan avrebbe contattato il Real Madrid per sondare l’opportunità di rinforzare la propria trequarti con il ritorno di Brahim Diaz dalla capitale spagnola.



Al momento, si legge, Brahim Diaz non avrebbe intenzione di lasciare i Blancos, convinto di potersi giocare le proprie carte con Carlo Ancelotti – come dimostrato dalla prestazione odierna, condita da gol e assist, contro il Valladolid -.



Dalla Spagna, però, parla di un suo possibile ritorno ad una condizione. Se infatti in inverno il ragazzo non avrà trovato spazio nel club capitolino, ecco che potrebbe davvero chiedere quantomeno il prestito nella sessione invernale di mercato. E a quel punto, il club di Via Aldo Rossi partirà con i favori del pronostico avendo già chiesto informazioni.