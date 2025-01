Milan, trattativa avanzata per il rinnovo di Torriani

Getty Images

Non solo mercato in entrata e in uscita, ma anche trattative attive per mantenere i propri gioielli in rosa e blindarli in vista del futuro. È tra queste dinamiche che si muove il Milan, pronto a tentare l’assalto – dopo aver ufficializzato Kyle Walker dal Manchester City – per l’attaccante messicano del Feyenoord Santiago Gimenez. Ma non è l'unica manovra per questa sessione invernale. Perché tra prima squadra e Milan Futuro, c’è un elemento che il club di Via Aldo Rossi vuole assolutamente prolungare., come viene riportato da Relevo. Il giovane estremo difensore ha un contratto attualmente in scadenza a giugno 2027.

Dopo un ottimo precampionato negli Stati Uniti, Torriani è entrato a far parte della rosa della Prima Squadra, collezionando una presenza in Champions League e una in Coppa Italia, oltre all’essere stato utilizzato sporadicamente anche da Daniele Bonera nel Girone B di Serie C con la maglia del Milan Futuro.