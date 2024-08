Milan, tre problemi da risolvere: Theo, Leao e Fonseca

AFP via Getty Images

Netta e preoccupante considerando che gli avverarsi affrontati fino ad oggi erano validi ma con obiettivi meno ambiziosi e sono solo due i punti in classifica dopo tre giornate. Confuso dal punto di vista tattico, poco brillante in quello atletico e nervoso nei suoi protagonisti principali.La Lazio ha messo a nudo tutte le debolezze del Milan con una ripresa gagliarda. Reparti troppi distanti, Okafor in difficoltà da attaccante centrale e un modulo che sembra troppo "Pioliano". Ma sono due i temi che animano il dibattito nel post partita:Fa bene Fonseca a cercare di buttare acqua sul fuoco, così come ha fatto il francese a Milan TV. Il momento è troppo delicato e serve fare quadrato internamente, la sosta arriva proprio nel momento giusto.

Leão e Hernández hanno pagato la prestazione svogliata di sabato scorso a Parma. Fonseca si è assunto dei rischi con la consapevolezza che non si tratta di due giocatori come gli altri ma del vice capitano e del talento più cristallino della rosa.