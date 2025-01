Milan, tutte le carte per Gimenez: le contropartite, i rapporti di Ibra, il tesoretto. Serve l'offerta-record

DOMANDA E OFFERTA

I contorni dell'affare sono noti: il Feyenoord, di base, non vuole cedere il proprio attaccante: la squadra attraversa un momento delicato in Eredivisie e deve rincorrere la Champions, esattamente come il Milan, e non può permettersi di rallentare. Gimenez, da parte sua, ha dato il proprio benestare ad un eventuale trasferimento, lasciando "tutto nelle mani di Dio". Per il forte bomber messicano, di origini argentine e con passaporto italiano, l'offerta rossonera raggiunge i 36 milioni coi bonus, mentre la (notevole) richiesta tocca i 40. Una cifra record per RedBird - che oltre i 20 si è spinto solo per Chukwueze - e, a conti fatti, anche per il Milan in generale, contando che l'esborso più alto di sempre, escluso Leao che ha subito una maggiorazione dopo il caso Sporting-Lille, è stato quello di 42 milioni per Bonucci nel 2017.