Milan, le prime parole di Walker: "Felice, orgoglioso e onorato. Seguo questo club fin da bambino"

Getty Images

L’ex difensore delarriva in Italia ina favore dei rossoneri. Classe 1990, si appresta a diventare una certezza sulla fascia destra della sua nuova squadra. Ha scelto il numeroin onore di un altro inglese che l’ha indossata, DavidWalker arriva in prestito gratuito di sei mesi con. Dovesse essere riscattato, per lui è pronto un

Queste le prime parole di Walker ai canali social del: "Tammymi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione.sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione. Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un’icona nel nostro Paese". Quindi, su Instagram, ha aggiunto: "Un club con una storia così ricca, cheÈ unfarne parte e non vedo l'ora di indossare la maglia rossonera e cominciare. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e di iniziare questo viaggio con la mia famiglia in Italia. Grazie a Mark Rankine, il viaggio continua. Infine, un enorme grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, sia dentro che fuori dal campo