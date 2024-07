ha svolto le visite mediche e ha firmato il suo contratto con il. Accordo che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per il 2029 a 5 milioni di euro più bonus a stagione. Dopo la giornata di firme e visite a Madrid, il nuovo attaccante rossonero ha postato una foto con la sua famiglia sui propri canali social e ha mandato un messaggio ai tifosi del Diavolo.Questo il testo del post. "Adesso bisogna godersi le persone più importanti della mia vita e poi…. Si vola". Con tanto di cuori rossoneri alla fine del messaggio.

| Alvaro Morata on IG: “Now I need to enjoy the most important people in my life and then...we fly ” pic.twitter.com/bxreLymMxG