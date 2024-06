Getty Images

Milan U23 in Serie C, ci siamo: la Covisoc boccia l'iscrizione dell'Ancona

Redazione CM

3 ore fa

Il Milan Under 23 si appresta a diventare la terza squadra di un club di A iscritta al campionato di Serie C. Prenderà, da ripescata, il posto dell'Ancona che aveva presentato una documentazione con problematiche evidenti, su tutte il mancato pagamento delle ultime due mensilità ai tesserati. La bocciatura è arrivata dalla Covisoc, che in questi giorni ha esaminato le sessanta domande di iscrizione alla C, stoppando soltanto quella del club marchigiano.



COSA SUCCEDE ORA - L'Ancona ora può presentare ricorso, senza grandi margini per essere accolto vista la mancanza evidente, ammessa peraltro dallo stesso club: venerdì ci sarà il Consiglio federale, dove verrà ufficializzata l'esclusione. La partecipazione del Milan U23 verrà ufficializzata entro la fine del mese: la seconda squadra rossonera verrà allenata da Daniele Bonera, gestita sul mercato da Jovan Kirovski e giocherà le partite casalinghe a Solbiate Arno. Per quanto riguarda il girone a cui sarà assegnato il Diavolo, è probabile che si andrà al sorteggio.