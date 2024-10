Milan-Udinese, gol annullato a Kabasele al 97'. Marelli spiega: "Ekkelenkamp in fuorigioco passivo, giusta l'on field review"

Getty Images

con la squadra di Paulo Fonseca che resiste per un'ora in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione di Tijjani Reijnders. Ma i veri brividi sono arrivati intorno al 97’, con la rete annullata ai friulani.(respinta di Maignan su conclusione di Ekkelenkamp),. Il giocatore di Rujnaic parte da posizione di fuorigioco, ma nella prima occasione non tocca direttamente il pallone. Invece, l’azione punita è che disturba l'intervento di Thiaw. Il direttore di gara, in questa situazione, ha valutato in maniera soggettiva che il centrocampista dell'Udinese abbia tratto un vantaggio dalla sua posizione, cancellando così il gol.

Un episodio che l'ex arbitroha descritto così a DAZN: "Valutazione soggettiva su un fuorigioco passivo. La posizione irregolare di pochissimi centimetri è di Ekkelenkamp. L'olandese partendo da posizione irregolare non tocca mai il pallone e va a contatto con Thiaw.".