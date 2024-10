Getty Images

si affrontano nell'ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio, dirige l'incontrodella Sezione di Padova, su Calciomercato.com gli episodi daSabato 19/10 h. 18.00: Chiffi: Dei Giudici - Yoshikawa: Cosso: Mariani: La Penna- Ammonito Terracciano per un netto fallo su Ehizibue.. Ehizibue fa 1-1 di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell'esterno dei friulani. Check del VAR che conferma la posizione di offside per questione di millimetri.

- Arriva il giallo per Bijol: altro evidente fallo a centrocampo su Morata dopo aver subito tunnel, questa volta Chiffi estrae il cartellino per il capitano dell'Udinese.- Bijol ferma Morata con un fallo evidente, Chiffi fischia la punizione per il Milan ma non estrae il cartellino giallo: proteste veementi dei giocatori rossoneri e del pubblico di San Siro.- Cartellino giallo per Iker Bravo.: lieve contatto tra le gambe del centrocampista olandese e di Lovric, che cade a terra al limite dell'area mentre è lanciato verso la porta di Maignan. Chiara occasione da rete, Chiffi estrae il rosso diretto e il VAR conferma. Protestano giocatori e tifosi rossoneri.