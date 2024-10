Milan-Udinese, le pagelle di CM: Fofana impressionante, finalmente Chukwueze. Pavlovic confusionario

AFP via Getty Images

Milan-Udinese 1-0



MILAN



Maignan 6: un martello nel guidare costantemente il reparto difensivo. Per la prima volta indossa la fascia di capitano e festeggia con i tre punti e la porta inviolata.



Emerson Royal 6: Fonseca gli chiede di rimanere bloccato per coprire le spalle a Chukwueze. Difensivamente fa il suo, senza sbavature. Qualche indecisione in più quando prova a proporsi in fase offensiva.



Thiaw 6,5: non era facile rispondere con una prestazione così dopo tante settimane fermo ai box. Controlla bene Lucca.



Pavlovic 5: partita da dimenticare in fretta per il difensore serbo che si fa trovare troppo spesso fuori posizione come in occasione dell’azione che porta al fallo da rosso di Reijnders.

si fa scappare l’avversario alle spalle, un movimento sul quale dovrà lavorare di più.dominatore assoluto del centrocampo. Yossouf copre tutto, recupera tanti palloni e li gioca sempre in verticale. Al 90’ si concede una corsa di 40 metri per andarsi a guadagnare un calcio d’angolo. Instancabile.due episodi negativi caratterizzano la sua prova: l’errore, grave, sottoporta e il fallo da ultimo uomo.: sfrutta bene l’occasione concessagli da Fonseca. Segna un gol da tre punti ma, soprattutto, lotta come un leone aiutando la squadra. (dal 41’ stsv)

costretto a fare il terzino, si fa valere che in fase di copertura. Uomo squadra.orchestra l’azione del gol con una ripartenza da 10 e lode. Nel complesso dimostra di essere decisamente in palla (dal 1’ st: impatto molto positivo sulla partita)costretto a rincorrere e lottare anche lontano dall’area di rigore, non si risparmia. Si procura diverse punizioni aiutando la squadra a salire. Un paio di magie vengono sottolineate dagli applausi di un pubblico, quello rossonero, che ha già conquistato. (dal 27’ st; l’occasione da gol che ha sui piedi era più facile da segnare che da sbagliare. , dal 32’ st

può piacere o meno ma il tecnico portoghese conferma di avere idee e grande personalità. Alla fine ha avuto ragione lui con le scelte di formazione.



UDINESE



Okoye 6,5: una grande parata su Pulisic nel finale di gara nobilita una già ottima prestazione complessiva.



Kabasele 5,5: primo tempo di grande sofferenza con Okafor che non riesce a ostacolare.



Bijol 6,5: talvolta ruvido su Morata ma anche molto efficace. Profilo in rapida ascesa.



Touré 5,5: graziato da Chiffi per un fallo duro su Chukwueze. Dispone di un grande fisico che fa valere, deve migliorare nelle letture.

ordinato dal punto di vista tattico. (dal 16’ st: si vede poco)il centrocampista spagnolo fatica tanto ad entrare in partita. (dal 24’ st: con il suo ingresso in campo aumenta la pericolosità delle azioni dell’Udinese)ottimo l’inserimento che costringe Reijnders al fallo da ultimo uomo. Grande temperamento, da rivedere quando ha il pallone a sua disposizione. (dal 24’ stconclusione alta da buona posizione e poco altro)sovrastato da Fofana, perde diversi duelli. (dal 36’

spaventa San Siro con una buona soluzione da calcio piazzato e si dimostra molto solido in fase difensiva.l peggiore in campo dei suoi, non vede mai un pallone. (dal 15’ st: crea scompiglio nel finale)lotta finché può ma non è mai realmente pericoloso.: tattica troppo attendista quando rimane in superiorità numerica.