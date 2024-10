Milan, infortunio per Abraham: come sta, quando torna e quante partite salta

Getty Images

, sfortunato protagonista della sfida fra il Milan e l’Udinese, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie alla firma di Samuel Chukwueze. Il centravanti inglese, entrato in campo al 73’ al posto di Alvaro Morata, è stato sostituito solo 5 minuti dopo per un infortunio alla spalla, dovuto a un clamoroso errore di sotto porta., che provoca le urla di dolore del giocatore chiaramente udibili anche dalle immagini di DAZN. Già ai tempi della Roma, peraltro, Abraham aveva avuto un problema proprio alla spalla destra. Per il classe 1997 è impossibile proseguire la gara e così, al 78', il tecnico Paulo Fonseca manda in campo Ruben Loftus-Cheek proprio per Abraham

I primi esami diagnostici, effettuati all'interno dell'impianto di San Siro, hanno rilevato come si possa escludere una frattura alla spalla. In carriera, Abraham ha già avuto problemi in quella zona del corpo – ai tempi della Roma – saltando dai 3 ai 5 giorni di allenamento con il resto della squadra.