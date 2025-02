Milan, ufficiale Bondo: cifre e dettagli. Al Monza va Zeroli

Il Milan è scatenato nelle ultime ore di mercato e non si ferma: arriva un centrocampista last minute, definito l'ingaggio di Warren Bondo. Accordo totale con il Monza, che si assicura il prestito del giovane rossonero Kevin Zeroli. Il classe 2003 ha raggiunto la sede rossonera di Casa Milan e ha firmato il contratto che lo legherà alla sua prossima squadra fino all'estate del 2029. L'ufficialità è arrivata in questi minuti: "AC Monza comunica che Warren Bondo si trasferisce al Milan a titolo definitivo.



Un affettuoso in bocca al lupo a Warren per questa nuova sfida!".



Questa, invece, la nota del Milan: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo dall'AC Monza. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029.



Nato a Évry (Francia) il 15 settembre 2003, cresce nei Settori Giovanili francesi, e debutta in Prima Squadra con il Nancy nel novembre 2020. Nel giugno 2022 il trasferimento in Italia, al Monza, con cui totalizza 52 presenze e 1 gol.



Bondo indosserà la maglia rossonera numero 38".



Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2022, il centrocampista ha in totale collezionato 52 presenze e 1 gol in maglia biancorossa, diventando sempre più protagonista in Serie A con le sue prestazioni.



Dopo Kyle Walker e Santiago Gimenez è arrivata anche l'intesa con il Chelsea per il prestito di Joao Felix, atteso in serata a Milano per dare un'ulteriore alternativa a Sergio Conceiçao per il reparto offensivo.



MILAN, BENNACER HA DETTO SI' AL MARSIGLIA



MILAN-BONDO, AFFARE CHIUSO - La società non ha perso tempo e ha riattivato i dialoghi con il Monza, Il Milan infatti si è rimesso al lavoro e ha chiuso l'arrivo di Warren Bondo dal Monza e i contatti con i brianzoli e l'entourage del giocatore sono serviti per definire gli ultimi dettagli dell'operazione prima della chiusura del mercato invernale.



20.15, MILAN-BONDO AFFARE FATTO: CIFRE E DETTAGLI - Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Monza per Bondo: affare a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro, per il centrocampista francese un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029.



ZEROLI AL MONZA - Parallelamente, Milan e Monza hanno concordato un'altra operazione che consente ai brianzoli di avere subito un sostituto di Bondo: al Monza va il centrocampista classe 2005 Kevin Zeroli, la formula scelta è quella del prestito. Questo il comunicato ufficiale: "Kevin Zeroli è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.



Benvenuto Kevin!".



19.00, BONDO-MILAN, LE PAROLE DEL PADRE - In diretta su Sportitalia è stato intervistato il papà di Bondo, che ha confermato la trattativa con i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo parlando del trasferimento. Il Milan è un grande club. Ho parlato con mio figlio".



