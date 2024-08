Milan, ufficiale: c'è lesione per Morata. I tempi di recupero, ecco quanto starà fuori

Arriva l'importante aggiornamento che il mondo Milan aspettava:Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana per comprendere, esattamente, quali saranno i tempi di recupero del centravanti spagnolo.Alvaro, ricordiamo,sabato sera a San Siro. L’attaccante classe 1992 ex Real Madrid, Juventus e Chelsea, arrivato sotto il pagamento della clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro dall'Atletico Madrid, era entrato nella ripresa contro i granata, nonostante non fosse in ottime condizioni fisiche, per ribaltare il risultato negativo sino a quel momento ottenuto. Morata, grazie alla rete dell'1-2, è stato determinante per evitare la sconfitta alla prima uscita ufficiale di Paulo Fonseca come allenatore rossonero.

MILAN, IL KO DI MORATA LANCIA CAMARDA: SARA' CONVOCATO

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione,Con ogni probabilità,, quindi è in dubbio anche per la terza giornata di campionato in calendario sabato 31 agosto sul campo della Lazio. L'obiettivo è tornare per la sfida contro il Venezia (15 settembre a San Siro).Il problema muscolare di Morata non preoccupa il Milan a tal punto dal tornare sul mercato. Contro il Parma di Pecchia,(ma attenzione anche a Noah Okafor), che non aveva convinto nella gara di esordio contro il Torino. Camarda, protagonista della prima doppietta tra i professionisti con il Milan Futuro a Novara, sarà convocato e inizierà dalla panchina.

