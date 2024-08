Milan, Morata va ko: quando torna, quante gare salta. E arriva il derby...

AFP via Getty Images

La stagione delnon è iniziata col piede giusto, in campo e fuori. I rossoneri si sono subito fermati, in casa con il, acciuffando anzi il pari all'ultimo secondo. Fuori però le cose non vanno meglio. Uno dei protagonisti del 2-2 di San Siro infatti deve già prendersi uno stop dai campi: si tratta di AlvaroL'attaccante arrivatoha rimediato unnella sua prima uscita ufficiale in rossonero, subito bagnata con un gol, e sarà di certo out per la seconda giornata, quando la squadra di Fonseca farà visita al. Ma non è tutto perché lo spagnolo è in dubbio anche per il terzo turno, quello in cui i suoi affronteranno. Il rischio dunque è che l'ex Juventus possa tornare direttamente allaNiente Parma dunque per lui (il 24 agosto al Tardini), niente Lazio (31 agosto all'Olimpico) e ritorno in campo previsto dal 15 settembre, quando a San Siro arriverà il, test fondamentale prima del derby condel 22 settembre.Candidato alla sostituzione diè Lukache già era partito titolare contro il Torino ma chance anche per Noahche quella gara l'ha decisa con il 2-2 finale.