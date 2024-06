Milan, riscattato Jimenez: conferme dalla Spagna

è stato riscattato. Mancano ancora i comunicati ufficiali del club rossonero o del Real Madrid, ma la notizia che avevamo anticipato su Calciomercato.com trova ulteriori conferme dalla Spagna.- Come riporta anche Marca infatti, per riscattare il cartellino del terzino classe 2005previsti dal diritto di riscatto pattuito la scorsa estate.Contestualmente, Jimenez ha firmato un contratto di quattro anni con il Milan, con cui ha collezionato 5 presenze in Prima squadra oltre a quelle con la Primavera.- Il Real Madrid, va ricordato, avrà la possibilità di esercitare la

- Jimenez sarà aggregato alla Prima squadra agli ordini di, con la possibilità di essere impiegato nell'che giocherà in Serie C a partire dal prossimo anno.