Quanto guadagna Pavlovic al Milan

AFP via Getty Images

. Il difensore classe 2001 ha voluto fortemente il trasferimento in Italia, si sentiva pronto al grande salto ed è affascinato dal nostro campionato. Il giocatore aveva le caratteristiche giuste per essere il tipo di rinforzo che chievdeva Paulo Fonseca: piede mancino, forte fisicamente e nell'uno contro uno. La trattativa col Salisburgo è durata una decina di giorni prima di trovare l'accordo definitivo.- Il contratto firmato da Pavlovic con il Milan ha fatto fare uno step di carriera al difensore serbo, anche da punto di vista economico: in rossonero il difensore guadagna più del doppio dell'ingaggio che aveva al Salisburgo:dove il difensore era arrivato nell'estate 2022 dal Monaco dopo un prestito al Basilea.

- Piede mancino, Pavlovic ha giocato la maggior parte delle partite in carriera da. Un difensore duttile con i piedi da regista - l'anno scorso ha avuto una percentuale precisione passaggi dell'81% - le specialità della casa sono la tecnica ma soprattutto la grande corsa e aggressività.