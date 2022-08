Il Milan e Puma hanno presentato oggi il nuovo Third kit, la terza maglia per la stagione 2022/23 che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni. La nuova maglia sarà color olive-green presenta una grafica tono su tono della bandiera di Milano e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del Club rossonero. La maglia integra sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stile milanese.



Anche in questa occasione, così come accaduto fra le polemiche per la prima, nelle immagini di presentazione non compare lo scudetto sul petto. Ecco alcuni dettagli nella nostra gallery, vi piace?