Milan, UFFICIALE: preso Silvano Vos, ecco dove giocherà

8 minuti fa



Silvano Vos è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista olandese classe 2005, proveniente dall'Ajax, giocherà sia con la squadra di Paulo Fonseca che con il Milan Futuro.



VOS AL MILAN, LE CIFRE DELL'AFFARE - La prima richiesta dell'Ajax per il giocatore era intorno ai 10 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal Milan che è riuscito a chiudere l'operazione scendendo fino alla metà della valutazione iniziale: Vos infatti arriva in rossonero per 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus, superata la concorrenza di società inglesi e francesi che si erano interessate al profilo del giovane olandese.