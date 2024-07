Milan, UFFICIALE: torna Romero

AFP via Getty Images

Il Milan è pronto a riabbracciare uno dei suoi giovani talenti che hanno concluso la stagione lontano da Milanello. Si tratta dell'esterno argentino Luka Romero che, dopo aver iniziato la stagione alla corte di Stefano Pioli e dopo aver lasciato la Lazio a parametro zero, era stato ceduto in prestito secco all'Almeria in Liga in Spagna a partire dal 22 gennaio 2024.Oggi il club spagnolo con un post pubblicato sui propri canali social ha ringraziato e salutato l'esterno cresciuto nelle giovanili del Maiorca che farà quindi ritorno in rossonero.