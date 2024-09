Milan, ultima chance nel derby per Fonseca: Sarri aspetta, Tudor resiste. Ibrahimovic mette da parte la pista Terzic

Redazione Calciomercato

Paulo Fonseca si gioca tutto in una notte. Il suo primo derby sulla panchina del Milan rappresenta un’ultima spiaggia, perché in caso di sconfitta la dirigenza rossonera sarebbe pronta al ribaltone. Il tecnico portoghese è parso carico e fiducioso per questa partita nonostante le tante voci sul suo futuro che si sono rincorse nel corso della settimana.



SOLUZIONE ITALIANA - Il 4-4-2 con due esterni offensivi per provare a sorprendere l’Inter. Fonseca si gioca l’ultima carta con Abraham in coppia con Morata: l’attaccante inglese ha mostrato una determinazione quasi feroce se confrontata a quella dei compagni. Il campo dirà se questa potrà essere ricordata come la mossa che ha salvato il tecnico portoghese o quella che ha messo la parola fine sulla sua avventura in rossonero. Su Fonseca aleggia il fantasma di Sarri che ha già manifestato la sua ampia disponibilità ad allenare il Milan in corsa: l’ex Lazio mantiene un certo vantaggio su Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni Ibrahimovic, Moncada e Furlani preferirebbero puntare su una soluzione italiana ( o su un tecnico con una esperienza in A) in un eventuale post-Fonseca.