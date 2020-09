Pippo Pancaro, ex terzino sinistro del Milan, club in cui ha vinto uno scudetto, parla a Milan Tv di Theo Hernandez: "Theo è uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo. E' straordinario, io ho fatto quel ruolo per una vita e lui veramente ha una forza incredibile. Grandi meriti a Paolo che ha visto un giocatore come pochi nel suo ruolo".