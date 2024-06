Milan Under 23: come si chiamerà la squadra rossonera in Serie C

E' ufficiale l'ingresso del: la società rossonera ha comunicato la nascita ufficiale della formazione intermedia tra Primavera e prima squadra, raggiungendo Juventus e Atalanta nel novero della terza serie italiana che è pronta a scoprire i calendari. Ma se la Juventus si chiama "Next Gen", e l'Atalanta non ha scelto denominazioni particolari, il Milan come si è comportato per il nome?"A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l'ammissione del Milan U23".

Il Diavolo ha optato per, denominazione che diventa ufficiale e che soppianterà pian piano Under 23 come accaduto per la Juventus. Il Milan Futuro sarò inserito nel girone che non sarà né dell'una né dell'altra delle due seconde squadre.Ad allenare il Milan Futuro sarà Daniele, che con il Club rossonero ha totalizzato 201 presenze da calciatore in 9 stagioni. Nel 2019 ha iniziato la sua avventura come collaboratore tecnico sempre al Milan. Nel 2020 ha ottenuto l'abilitazione UEFA PRO dopo aver partecipato al corso di Coverciano. La squadra si radunerà l'8 luglio e si allenerà a Milanello a stretto contatto con il Team di Paulo Fonseca, formando di fatto un unico gruppo. Le prime uscite ufficiali sono in programma l'11 e il 18 di agosto quando si disputeranno il primo e il secondo turno preliminare di Coppa Italia Serie C, mentre l'avvio del campionato è previsto il 25 agosto.