Milan, valutazioni su Chaka Traoré: arriva la decisione sul futuro

Getty Images

Ci sono novità riguardanti il futuro diche, secondo quanto riportato da Milan News, sarà valutato nel corso dell'estate dal nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca. Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane ala, rientrato dopo la parentesi in prestito al Palermo, è uno dei pochi giovani giocatori che ha possibilità di rimanere e di giocarsi le sue carte, probabilmente con la formazione Under23, che andrà a disputare il campionato di Serie C. L'esterno classe 2004 ha comunque mercato, tanto che sono arrivate già alcune proposte in Italia e all'estero.

Traorè è andato in prestito al Palermo a metà stagione, ma i siciliani non hanno esercitato il diritto di riscatto, riportandolo a Milanello.