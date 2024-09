Milan-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

DOVE VEDERE MILAN-VENEZIA IN TV

La partita tra Milan e Venezia sarà trasmessa in diretta da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'apposita app su una smart tv compatibile o su console PlayStation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast o TIMVISION Box.

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la partita sarà visibile in tvi anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.