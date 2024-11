Vigilia diper il, che nella quinta giornata della fase campionato sarà impegnato contro loTrasferta in Slovacchia per i rossoneri di, che deve sciogliere alcuni dubbi in vista della gara: le condizioni die chi giocherà in attacco, vista l'assenza di Alvaro Morata per squalifica e quella di Luka Jovic (fuori lista).Oggi a Milanello, a partire dalle 11.30, si svolge l'allenamento di rifinitura sotto gli occhi dipresenti nel Centro Sportivo di Carnago, mentre alle 17 è prevista la partenza del Milan da Malpensa: tutti gli aggiornamenti.

- La prima buona notizia per il Milan arriva all'inizio dell'allenamento: hanno iniziato a lavorare regolarmente con il gruppo. L'esterno portoghese e il difensore italiano erano usciti acciaccati dalla sfida con la Juventus, lo statunitense era partito dalla panchina per una botta al polpaccio.Non si sta allenando con il resto dei compagni invece il terzino brasiliano. Come lui lo squalificatoe gli infortunati(quest'ultimo fuori dalla lista UEFA).

