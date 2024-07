AFP via Getty Images

Milanmania: Morata alza il livello, gli altri obiettivi rossoneri invece no

Andrea Longoni

2 campionato spagnoli vinti, 2 Coppe di Spagna, una Supercoppa spagnola, 2 Scudetti italiani, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, una Coppa d'Inghilterra, 2 Champions League vinte, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e un Europeo con la sua Spagna. E' il palmares, che non finisce più, di Alvaro Morata: giocatore che ha vinto tutto ed è il primo acquisto del Milan di questa sessione estiva, partita a rilento ma che, si spera, ora possa essere un crescendo. Alvaro Morata, sfumato Zirkzee, con Lukaku era la migliore opzione possibile: di attaccanti validi, che si possono spostare, non ce ne sono in giro tanti.



Lo spagnolo ha vinto tutto e, lo dicono i suoi allenatori oltre che i fatti, dà il meglio di sè nelle gare che contano, quando magari ad altri le gambe tremano. E' un attaccante associativo, che gioca con e per la squadra: e di questo ne trarranno sicuramente beneficio Pulisic e Leao. Operazione che apprezzo. Può alzare il livello del Milan, sperando possa portare un fatturato realizzativo importante: non è mai stato un bomber, ma comunque nell'ultima stagione ha siglato 21 gol.



Lo scorso anno la squadra, numeri alla mano, ha fatto molto bene in attacco e male dietro. Detto che per forza di cose serviva sostituire Giroud, il Club vuole anche un altro centravanti, quindi a regime dovrebbe avere un reparto più forte di quello della passata stagione.



Manca, però, molto dietro: il centrocampista con attitudini difensive in primis. Samardzic è interessante, ma è decisamente diverso da Fofana. Deve arrivare uno e l'altro, non uno o l'altro.









E poi in difesa, serve il centrale e possibilmente anche il terzino.

I nomi che circolano, i vari Pavlovic, Fofana appunto, Emerson Royal (oggi più freddo), non rappresentano però delle certezze, a differenza di Morata. Devi sperare che vadano bene. Eppure sapevamo che questa doveva essere una finestra di mercato con minor numero di operazioni rispetto allo scorso anno, ma più qualitative: la sensazione che sarà invece sulla falsariga dello scorso anno, salvo sorprese.