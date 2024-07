Milan, mercoledì è il Morata-day: dirigenza al completo a Madrid per pagare la clausola, i dettagli

Il traguardo è lì visibile, il Milan si trova nel rettilineo finale per arrivare all’obiettivo Alvaro Morata. In queste ore il club rossonero sta mettendo in moto tutta la macchina burocratica che porterà il centravanti fresco campione d’Europa alla firma su un contratto di 4 anni (con opzione per il 5) a circa 5 milioni più bonus a stagione. Uno sforzo importante per un giocatore importante scelto e convinto da Zlatan Ibrahimovic in prima persona.

VIAGGIO A MADRID - Nella giornata di mercoledì Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic voleranno alla volta di Madrid per ultimare l’operazione Alvaro Morata, curata grazie al lavoro dell’intermediario e agente FIFA Beppe Bozzo. Confermata l’indiscrezione raccontata dalla nostra redazione: nessuna trattativa con l’Atletico Madrid, che è solo stato avvisato per cortesia del pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni che verrà completato domani mattina.

VISITE MEDICHE - Ore febbrili e di straordinaria importanza per concludere un affare portato avanti abilmente dal Milan. Appena arriverà il bonifico da 13 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata inizierà le visite mediche a Madrid sotto la supervisione della dirigenza del Milan. Il giorno successivo partirà con la famiglia per le meritatissime vacanze e farà rientro a Milano nella seconda settimana di agosto. Pronto per iniziare una terza avventura in Italia questa volta non con la maglia bianconera della Juventus bensì quella rossonera del Milan. Il suo approdo in Italia è previsto per la prima settimana di agosto, quando il resto della squadra sarà di rientro dalla tournée negli Stati Uniti; l'esordio in rossonero e a San Siro è previsto, salvo contrattempi, in occasione del Trofeo Berlusconi contro il Monza di mercoledì 13 agosto.