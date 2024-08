Milan, vittoria convincente per 1-0 sul Real Madrid: decide un ispirato Chukwueze. Liberali ruba la scena a Endrick

Getty Images

Sarà anche calcio d’agosto dove i risultati contano fino a un certo punto ma un Milan che batte 1-0 il Real Madrid è una notizia decisamente positiva per il nuovo corso targato Paulo Fonseca. I rossoneri bissano il successo sul Manchester City mostrando una crescita sia sotto il profilo del gioco che della condizione fisica. Dall’America arrivano segnali incoraggianti in vista della prima stagionale del prossimo 17 di agosto contro il Torino a San Siro.Le luci dei riflettori erano tutte puntate sull’esordio con la maglia dei Blancos di Endrickrealizzato al 10’ del secondo tempo, e tante giocate di classe pura. Fonseca si è innamorato di questo talento destinato a fare grandi cose con il Milan Futuro senza perdere contatto con la Prima squadra. La partenza è stata tutta di marca rossonera con Courtois miracoloso prima su Chukwueze e poi su Nasti al 4’ e al 7’. Il nigeriano si scatena al 24’ ma il suo sinistro a giro finisce di poco a lato. Il Real di Guler, Modric e Díaz si accende solo sul finire del primo tempo quando l’ex Milan si mette in proprio e spaventa Torriani con un tiro potente che non inquadra la porta per un paio di centimetri. La seconda frazione si apre con una girandola di cambi in casa Real Madrid: Ancelotti mette dentro sei giovani della squadra B. Inizia il monologo rossonero che sfiora ripetutamente il raddoppio prima con il solito Liberali e poi con la traversa colpita da Thiaw e il salvataggio di Lunin sul subentrato Pulisic.

l’algerino ha le geometrie giuste per sviluppare il possesso palla rossonera che risulta essere nettamente superiore a quello del Real Madrid.: esuberante con il Manchester City, generoso nelle due fasi con il Real Madrid. Ecco perché il belga ha grandi chances di rimanere, a sorpresa, in rossonero. Ma la più bella conferma è sicuramente quella di un Chukwueze sempre più a suo agio con gli schemi del tecnico portoghese., entra dentro il campo ed è sempre nel vivo del gioco. Tanti spunti interessanti sui quali il Milan vuole insistere: reparti stretti, costruzione dal basso, possesso palla, raddoppi e pressing alto. Il Diavolo di Fonseca vuole stupire sin dalla prima giornata di campionato.

: 55'Torriani; Calabria (66' Kalulu), Thiaw (78' Gabbia), Tomori (88' Camarda), Terracciano (66' Álex Jiménez); Loftus-Cheek (66' Musah), Bennacer (78' Pobega); Chukwueze (78' Cuenca), Liberali (66' Pulisic), Saelemaekers (78' Bakoune); Nasti (66' Jović). A disposizione: Nava, Raveyre, Zeroli. Allenatore: Fonseca.Courtois (46' Lunin); Lucas Vásquez, Vallejo (46' Asencio), Rüdiger (46' Joán Martínez), Fran García; Modrić (46' Palacios; dal 52' Álvaro Rodríguez, poi, dall'89' Jeremy de León), Mario Martín, Ceballos; Güler (46' Nico Paz); Brahim Díaz; Endrick (46' Latasa). A disposizione: Fran González, Jacobo Ramón, Lorenzo, Obrador, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.