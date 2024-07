Quanto ha pagato il Milan Pavlovic

Nel giro di dieci giorni circa, il Milan si è seduto a trattarecon il Salisburgo e l'ha portato a casa. I rossoneri cercavano un difensore con le sue caratteristiche: un mancino forte fisicamente e nell'uno contro uno; erano questo l'identikit richiesto da Fonseca, accontentato dalla dirigenza che quando ha capito che c'era la possibilità di andare sul classe 2001 ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore e col club austriaco.- Strahinja Pavlovic ha voluto fortemente il trasferimento in rossonero, voleva fare il salto in una big ed era affascinato dalla possibilità di giocare in Serie A; così Milan e Salisburgo si sono venute incontro sulla cifra avvicinandosi giorno dopo giorno: gli austriaci erano partiti da una richiesta di 25 milioni,

- Piede mancino, Pavlovic ha giocato la maggior parte delle partite in carriera da centrale di sinistra a quattro ma. Un difensore duttile con i piedi da regista - l'anno scorso ha avuto una percentuale precisione passaggi dell'81% - le specialità della casa sono la tecnica ma soprattutto la grande corsa e aggressività.