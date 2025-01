Milan, Walker si avvicina: cosa manca per chiudere

L'ultima curva.. E' stata una giornata di contatti tra le parti,al quale il nazionale inglese ha chiesto la cessione. Guardiola, che oggi alla richiesta di un giornalista su qualche novità in merito alla situazione dell'ex Tottenham ha risposto con un secco "no", ha già dato la luce verde alla sua partenza, per la fumata bianca manca ancora qualcosa.ma è solo una questione di tempo. L'affare non in dubbio e potrebbe sbloccarsi già domani.

Il Milan è ottimista e attende segnali, sa di avere fatto la sua parte, di avere l'ok di tutte le parti coinvolte (Manchester City e entourage del giocatore),Walker arriverà in prestito (potrebbe essere oneroso a un milione di euro, anche se il Milan lo vorrebbe gratuito) con diritto di riscatto a 5 milioni. Per lui è pronto un contratto fino al 2027.Come riporta Calcio e Finanza Se così fosse, tra il prestito oneroso e i sei mesi di stipendio per la seconda parte di stagione, Walker costerà al Milan circa 4,7 milioni di euro nel 2024/25.

La cifra crescerà per le stagioni 2025/26 e 2026/27, qualora il club dovesse esercitare il diritto di riscatto per 5 milioni di euro. Se così sarà, la quota ammortamento sarebbe pari a 2,5 milioni di euro, a cui aggiungere i 7,4 milioni di euro di stipendio,