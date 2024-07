Getty Images

Milan, Wieffer si allontana: contatti col Brighton

2 ore fa

Il Milan lo aveva messo nel mirino ad inizio mercato e il profilo di Mats Wieffer continua ad essere monitorato dalla squadra mercato rossonera che però, almeno finora, non ha voluto affondare il colpo con il Feyenoord per portarlo a Milano.



E in queste ore per il mediano olandese classe 1999 in scadenza 30 giugno 2027 si sta aprendo una nuova possibilità che non tocca l'Italia. Secondo la stampa inglese, infatti, il Brighton si è mosso concretamente e ha incontrato il suo agente per porre le basi per una trattativa.



Il Feyenoord lo pagò "soltanto" 600mila euro per acquistarlo dall'Excelsior e ora chiede non meno di 15 milioni per lasciarlo partire.