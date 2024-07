Getty Images

Milan, per Emerson Royal ora c'è la fila

3 ore fa

Uno degli obiettivi del Milan è Emerson Royal. Nel difensore del Tottenham, i rossoneri vedono il profilo perfetto per rinforzare la fascia destra appartenuta negli ultimi anni al capitano Calabria.



Moncada lo apprezza, il giocatore ricambia l'interesse e la trattativa, a fuoco lento, va avanti per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ma sul brasiliano non c'è solo il club di Fonseca.



Dalla Spagna infatti riportano di un Barcellona che, se Joao Cancelo non dovesse tornare dal Manchester City, avrebbe bisogno di un nuovo esterno basso. Per Mundo Deportivo, il piano B sarebbe proprio Emerson Royal.