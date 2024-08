AFP via Getty Images

Milanmania: Fonseca come Giampaolo, è un disastro: ora Pioli è un rimpianto

Andrea Longoni

4 minuti fa



L'inizio del campionato del Milan è letteralmente scioccante. Lascia senza parole e quelle che poi trovi sono tutte negative. Un punto in due partite contro Torino e Parma: un punto tra l'altro guadagnato in extremis e neanche meritato. Messi sotto anche dal punto di vista del gioco contro i granata (che hanno cambiato allenatore) e da una squadra neo promossa. Una fase difensiva inesistente: ogni volta che attaccano, si trovano davanti al portiere dopo due passaggi. Una serie di ripartenze e di imbucate che raramente abbiamo visto in Serie A con una frequenza del genere. Da mettersi le mani nei capelli.



L'inizio di questo Milan preoccupa e la sensazione più brutta è che non vedi all'orizzonte la luce ma senti dentro la paura di capire, dopo due giornate, che sarà una stagione difficile. Questo chi ha il Milan nel cuore non se lo merita. Fonseca un disastro: l'inizio è questo, senza troppi giri di parole. E' riuscito nell'impresa di far rimpiangere quasi Pioli e di fare tanto male quanto Giampaolo. Un Milan così scriteriato, disorganizzato e senza senso, non lo vedo da quei tempi: e sappiamo tutti come è finita.



Il tecnico non è l'unico responsabile. Anche la squadra ha tante colpe, così come la dirigenza. Il mercato non è stato completato, è stato fatto il minimo indispensabile senza alzare il livello quanto necessario. E' una squadra ancora monca. Là davanti senza Morata è il vuoto: nè Okafor nè Jovic sono due numeri 9. A centrocampo Fofana non basta: serve un altro innesto con le sue caratteristiche. Si potrebbe magari anche giocare col 433, vista l'abbondanza di mezze ali, in un reparto mal assortito. E poi manca sempre il vice Theo Hernandez. Detto che se questo è Emerson Royal, forse è meglio recuperare lo scontrino e chiedere un cambio perchè ci siamo sbagliati. Male, male. Anzi, malissimo.