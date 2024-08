Milan, falsa partenza: mai così male dal 2011. L'ultima vittoria del Parma al Tardini fu con Fonseca avversario

Getty Images

Un solo punto in due partite e 4 gol subiti. Il Milan di Paulo Fonseca esce sconfitto dalla trasferta di Parma e a conti fatti quella dell'allenatore portoghese non può essere una partenza degna di essere ricordata. Due sono i dati statistici che si possono evidenziare dopo questa sconfitta per 2-1: la prima è che l'ultima vittoria del Parma al Tardini in Serie A (complice la retrocessione) era datata 2021 e fu per 2-0 proprio contro la Roma con Fonseca; la seconda è che era dal lontano 2011 che il club rossonero non partiva così male.Come riportato da MN, allora con Allegri in panchina arrivarono un pari all'esordio contro la Lazio (formalmente era la seconda giornata, la prima fu rinviata a dicembre) e un ko contro il Napoli la terza giornata

08/09 (Carlo Ancelotti) - 0 punti09/10 (Leonardo) - 3 punti10/11 (Massimiliano Allegri) - 3 punti11/12 (Massimiliano Allegri) - 1 punto12/13 (Massimiliano Allegri) - 3 punti13/14 (Massimiliano Allegri) - 3 punti14/15 (Filippo Inzaghi) - 6 punti15/16 (Sinisa Mihajlovic) - 3 punti16/17 (Vincenzo Montella) - 3 punti17/18 (Vincenzo Montella) - 6 punti18/19 (Gennaro Gattuso) - 3 punti19/20 (Marco Giampaolo) - 3 punti20/21 (Stefano Pioli) - 6 punti21/22 (Stefano Pioli) - 6 punti

22/23 (Stefano Pioli) - 4 punti23/24 (Stefano Pioli) - 6 punti24/25 (Paulo Fonseca) - 1 punto