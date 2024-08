Questo Milan non ha senso: i giocatori non giocano, l'allenatore non allena, il dirigente è più social che altro

Redazione Calciomercato

Per il commento sul risultato di, basta guardare la classifica. Per la prestazione, no.. Si era visto anche contro il Torino al debutto.A Parma c’è stata un’impietosa conferma:Il Milan non aveva nulla del Milan. Nemmeno la maglia, incredibilmente privata dei colori rosso e nero perfino nello stemma. Ma il grigio fumo della maglia è un colore perfino tengo, rispetto al profondo nero di una prestazione indecifrabile.Allenata da un tecnico che non si riempie la bocca con le frasi fatte tipo dominio del gioco, pressing alto e partenza dal basso. Solo fatti, niente parole. Il contrario del Milan che ha giocatori lenti, annoiati, disordinati e irritanti. Non si salva nessuno, a parte un po’ Reijnders e Pavlovic per qualche entrata vivace. Nemmeno Leao per un dribbling: uno, non di più, eppure non sembra consapevole della sua prova imbarazzante. Tutto il resto è sbagliato e da rifare. Magari ripartendo da Fofana. Ma basterà?