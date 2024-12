Milan, Abraham é la carta in più che ti serviva: Fonseca aveva ragione, ecco come può cambiare il futuro

Getty Images

Il tifoso del Milan inizia a prenderci gusto. Dopo una prima parte di stagione dove ogni partita andava vissuta con il cuore a mille tra sentimenti contrastanti fino al 90’, ora il Diavolo sembra voler fare le cose per bene. Due successi consecutivi tra Empoli e Sassuolo, con la pratica già chiusa dopo appena 30 minuti di gioco. Contro gli emiliani, Chukwueze e compagni si sono divertiti segnando la bellezza di 6 gol, ma soprattutto hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia con il chiaro obiettivo di arrivare fino in fondo.



ABRAHAM IN FORMA - Reijnders non fa più notizia, i suoi gol stanno diventando una piacevole abitudine per il tifoso rossonero. Fofana che dirige le operazione con qualità e intelligenza neanche. Allora è giusto sottolineare la crescita fisica e mentale mostrata da Abraham nelle ultime due settimane: un gol al Cagliari in campionato, quello che è valso il successo sul campo dello Slovan Bratislava e ora anche al Sassuolo in Coppa Italia. Senza dimenticare i due assist perché l’obiettivo prioritario di Tammy resta quello di lavorare con e per la squadra.

Ibrahimovic aveva spesso sottolineato che le scelte sul mercato siano state prese dalla dirigenza quasi in autonomia. Un discorso a parte però lo meritaperché è un attaccante che si muove molto, aiuta a fare reparto, non disdegna il sacrificio e neanche qualche sportellata con i difensori avversari. Parliamo di un giocatore da collettivo, uno di quei profili funzionali a tante idee tattiche. Fa salire la squadra, accorcia, fa da pivot e può sfruttare la sua stazza per tutte le situazioni da calcio da fermo. Tammy ha reagito con personalità ai fatti di Firenze e il ruolo di vice-Morata lo sta esaltando e non deprimendo.. Sul primo aspetto ci siamo, sul secondo ci sarà tempo per un confronto tra le parti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui