Redazione Calciomercato

Milanmania: lasciato solo da Ibra, Fonseca vince senza Leao e con Chiffi non all'altezza

Andrea Longoni

7 minuti fa



Contro l'Udinese è stata soprattutto la vittoria di mister Paulo Fonseca. L'allenatore ha avuto un coraggio importante nello schierare una formazione completamente rivoluzionata, dimostrando personalità e forza di non guardare in faccia nessuno, come aveva dichiarato in conferenza stampa.



E' stato un successo da squadra con la S maiuscola: si è visto uno spirito che poche volte abbiamo notato quest'anno. Senza quello spirito non sarebbero mai arrivati i 3 punti, a maggior ragione in una gara giocata per più di un'ora con l'uomo in meno. Fonseca ha vinto contro tutto e contro tutti.



Chiffi non è stato all'altezza. Reijnders fa tutto per evitare l'avversario, che invece gli taglia la strada per cercare un contatto che comunque è impercettibile. E poi la gestione dei cartellini: da report della Lega Serie A, il Milan con 3 falli ha rimediato 2 gialli e un rosso, l'Udinese con 14 falli si è vista sventolare solo 3 ammonizioni (ne mancano diverse, forse anche un rosso).







Fonseca ha vinto anche da solo, perché nelle due settimane di pausa non ha ricevuto un attestato di stima pubblica da parte dei suo dirigenti e nemmeno la presenza a Milanello di Ibrahimovic (cosa incredibile).



Chissà che non sia la gara spartiacque dello spirito di spogliatoio, che ora deve continuare su questo binario. E' un messaggio a tutti: chi si adegua sta nel gruppo, chi non lo fa sta fuori. E' chiaro che il pensiero vada soprattutto a Rafa Leao.



C'è vita anche senza il portoghese, che però dovrà essere bravo e intelligente per capire che dovrà far vedere anche lui quello che hanno messo in campo i suoi compagni. Giocherà martedì col Bruges? Dipenderà dalle risposte che darà nei prossimi giorni a Milanello. Intanto Okafor è piaciuto e anche tanto.



Bravo Fonseca…