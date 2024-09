Milanmania, ora ci divertiamo: Fonseca ha il reparto offensivo migliore in circolazione

Redazione Calciomercato

Con il Lecce è arrivata la, cosa che negli ultimi anni non è successa tanta volte.. Il volto più rappresentativo è Alvaro, giocatore che non finisce di stupire. In campo era quello che ha vinto più di tutti, fresco tra l'altro di un Europeo vinto da capitano.. Ha dato un esempio fantastico di quello che bisogna fare in campo: non accontentarsi di chiudere un'azione, ma partecipare, provare a farla partire, rincorrere gli avversari e mettere tutto al servizio della squadra. Si dice che quando c'è una mela marcia in un gruppo questa contamini il resto, ecco, perché indica la via e gli altri lo seguono.La fascia da capitano lo avrà aiutato, Fonseca sarà stato bravissimo a prepararlo, lui ci avrà messo del suo, ma sicuramente esempi come Morata lo hanno davvero aiutato.Il meglio probabilmente deve ancora venire.Dietro bisogna migliorare, ma se pensiamo alla fase difensiva delle prime partite, da zero, oggi siamo a 50. Bisogna arrivare a 100, ma la strada è quella buona.Con questo Theo, con Leao, Pulisic, Morata e tutto il resto ci si può divertire., non soltanto per gol fatti, ma perché è davvero ben assortito.