Milanmania: l'Inter può aprire un ciclo e la Juve è tornata, Cardinale può rispondere solo prendendo Conte

Andrea Longoni

E’ la settimana che ci porta alla sfida contro il Napoli, in altri tempi avremmo detto una grande sfida, quest’anno non esattamente un confronto al vertice. E’ la settimana in cui abbiamo fatto i conti, purtroppo, con le crescenti possibilità che l’Inter arrivi alla seconda stella, prima del Milan. I nerazzurri sono già oggi molto forti, oltretutto si sono rafforzati in vista della prossima stagione con Zielinski e Taremi: potrebbero anche aprire un ciclo. Ecco perché il Milan deve rispondere e anche in maniera importante. L’Inter ha il dirigente migliore (Marotta), un ottimo tecnico e la rosa migliore. In tutto questo, la Juventus è tornata, ha una Proprietà molto forte e un allenatore che sa come vincere. Il Milan ha una dirigenza inesperta, un tecnico da cambiare e una rosa da migliorare.







Credo che Cardinale debba fare soltanto una cosa per provare a colmare il gap con i cugini: una mossa precisa e cioè portare a Milanello Antonio Conte. Questo è tecnico, è manager, è comunicatore, è garanzia di massimo impegno da parte di tutti: con lui il livello si alza in maniere incredibile e la possibilità di competere cresce davvero tanto. Questa rosa, poi, non è da buttare: con un allenatore non a fine ciclo ma a inizio ciclo lotterebbe fino alla fine per lo scudetto. Ecco, con un Pioli di un paio di anni fa sarebbe in piena corsa, infortuni permettendo. Serve una terapia d’urto, l’effetto shock e questo si chiama Antonio Conte da Lecce. Se così fosse, ci sarebbe finalmente un grande segnale da parte di Cardinale, un segnale di vera ambizione, qualità che il popolo rossonero fatica a riconoscergli. Sarebbe un messaggio forte che azzererebbe le perplessità e cancellerebbe le recenti delusioni.



Con l’allenatore ex Tottenham si tornerebbe davvero a fare sul serio, in un momento in cui il Milan non può più sbagliare nulla per tornare al vertice. Ci sono anche altri tecnici bravi, ma da verificare a certi livelli e non garanzia di competitività, se non di successo: ecco perché non esisterebbe risposta migliore all’Inter. Caro Cardinale, vota Antonio e nessuno potrà più parlare di mancanza di ambizione…